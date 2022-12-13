Rogers: “Triyaj yok, hekim yok ve acilden hizmet almaya çalışıyoruz”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, sağlıkta yaşanan iki konuya parmak bastığı konuşmasında, ilk olarak acil sağlık hizmetlerindeki sorunlara değindi.

Meclis Genel Kurulu’nda “Sağlıkta Kronik Sorunlar” konulu konuşmayı Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers yaptı.

Rogers, ülkede sayısı çok az olan acil hekimlerinin uzun mesailer ve haklarını alamamaktan dolayı tek tek istifa ettiğini söyledi.

Triyaj takibinin kapıdaki güvenlik görevlileri tarafından yapılmaya çalışıldığını anlatan Rogers, “Burada hayati riski olan kişilerden bahsediyoruz. Triyaj yok, hekim yok ve acilden hizmet almaya çalışıyoruz” dedi.

Hükümetin acilde yaşanan sorunları Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası’nda ek tahsisat koyarak çözmek istediğini ancak sorunların ek tahsisatla çözülemeyeceğini kaydeden Rogers, acil hekimliği için kontenjan sayısını artırmak ve acil hekimliğine başvuru için teşvik gerektiğini anlattı.

Rogers, ikinci olarak ise ruh sağlığı ve yaşlı bakımı konusundan bahsederek, yaşlı bakım evlerinde engelli gençlerin de kalmasından dolayı ruh sağlığı ile yaşlı bakımı konularının birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Yaşlı bakım evleriyle ilgili herhangi bir yasa olmamasını eleştiren Rogers, bakıma muhtaç yaşlısı olan birçok vatandaşın çaresiz kalarak yaşlılarını yaşlı bakım evlerine emanet etmek zorunda kaldığını anlattı.

“Bir huzur evi ile bakıma muhtaç kişinin kalacağı yer ve bu kişilerin ihtiyaçları tamamen farklıdır” diyen Rogers, bu konuda yasal zemin oluşturulmadığı sürece bu yerlerin salgınlara veya istismara açık olduğunu söyledi.

Bağımsız Milletvekili Baybars:

“Halkın karnının yalan vaatlere tok”

Hükümete mensup bakan ve milletvekillerinin kapı kapı dolaşarak seçime yönelik çalıştığını ifade eden Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, yetkilileri ziyaretlerinde gerçekleri ifade etmemekle suçladı.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ise “Seçimler, vaatler, hayaller ve gerçekler” konulu konuşma yaptı.

Hükümet mensubu yetkililerin seçim ziyaretlerinde ülkeyi kalkındırmaya yönelik çalıştıklarını ifade ettiklerini ancak buna yönelik eylemden bulunmadıklarını savunan Baybars, yetkilileri “toplumla dalga geçmekle”, Başbakanı “hayallerde olmakla” ve toplumdan kopuk” olmakta itham etti.

“Her gittiğiniz kapıda istihdam sözü veriyorsunuz, vatandaşlık sözü veriyorsunuz, arazi sözü veriyorsunuz, menfaat sözü veriyorsunuz. Bu sözleri tutamayacaksınız” diyen Baybars, hükümet yetkililerinin yerel seçimi “federasyoncularla iki devletçilerin seçimi” olarak nitelemesini de eleştirdi.

Başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin dışında Cumhurbaşkanının da yerel seçimler için ziyaret ve bazı bölgelerde seçim konuşması yaptığını söyleyen Baybars, Cumhurbaşkanının tarafsızlık ilkesine değinerek bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı.

Baybars, yetkililerin yerel yönetimler vizyonu, sosyal konut projesi, elektrik affı gibi konularda da yalan vaatlerle insanları kandırmaya çalıştıklarını savundu.

Konuşmasında, marketlerdeki fiyatlar ve pahalılıktan da bahseden Baybars, “Asgari ücreti artırarak ve yüzde 30 hayat pahalılığı vermekle halkın alım gücünü koruyamazsınız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in et ürünlerinin ucuzladığını söylediği gün et fiyatlarına zam geldiğini de kaydeden Baybars, hükümetin bu konuda ne yaptığını sordu.

Baybars konuşmasını, halkın karnının yalan vaatlere tok olduğunu söyleyerek bitirdi.

Maliye Bakanı Şan: “Mecliste olmak sadece iktidarın mı görevi? Hepimizin görevidir”

Maliye Bakanı Alişan Şan, çocuklara yönelik Sevgi Evi ve Lapta Huzurevi’ne birçok aile, şirket ve sivil toplum örgütünün katkı yaptığını belirterek, “Yapılması her gerekeni devletin yapmasını beklemek yanlıştır. Bu işler el birliğiyle olur” dedi.

Şan, pahalılıkla ilgili olarak Şan, bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ihraç edilecek malların gümrük beyanıyla tahsilatının Türk Lirası olarak yapılacak olması için adım atıldığını anımsattı ve bunun önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Alişan Şan, hükümet yetkililerinin seçim çalışmaları nedeniyle görevlerini ihmal ettiği yönündeki suçlamalara değinerek, “Bu mecliste olmak sadece iktidarın mı görevi? Hepimizin görevidir” dedi. Meclis salonunun yarısının boş olduğuna işaret eden Şan, seçim sürecini “özel bir süreç” olarak değerlendirdi. Şan, belediye başkan adayı olan milletvekilleri de olduğunu hatırlattı ve özel sürecin getirdiği şartların yaşandığını anlattı.

Şan, Cumhurbaşkanının seçim ziyaretleri yaptığı eleştirilerine ise Şan, “Kendisi halkıyla sürekli iç içe olan biridir. Seçim döneminde onun bir yere kapanmasını istemek yanlış olur diye düşünüyorum” dedi.

51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın en erken zamanda geçeceğinin de sözünü veren Maliye Bakanı Alişan Şan, hayat pahalılığı artışının ise bir hak olduğunu ve günü geldiğinde uygulanacağını belirtti.

Şan’dan sonra yeniden söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Cumhurbaşkanının adaylarla seçim bölgelerini gitmesinin normal olmadığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ihraç edilecek malların gümrük beyanı ile tahsilatının Türk Lirası olarak yapılacak olması konusunda ise Baybars, bu konunun ülkedeki ilgili sektörlerle görüşülmediğini savundu.

Konuşmaların ardından yazılı sorular ve yanıtların okunmasına geçildi ve Meclis toplantısı tamamlandı. Bir sonraki toplantı, “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” görüşmelerinin başlayacağı 27 Aralık Salı günü yapılacak.