Rogers: “Öncelikli ihtiyaçlar görmezden geliniyor”

Halkın Partisi Milletvekili ve milletvekili adayı Jale Refik Rogers, ülkenin öncelikli bazı ihtiyaçlarının hükümet tarafından görmezden gelinerek sadece seçim yatırımı olacak istihdamlara para harcandığını savundu.

Yolların altyapısı, korkuluk, ışık gibi eksiklerin yanı sıra Girne Hastanesi ihalesinin de 2 yıldır yapılamamasının son iki azınlık hükümetinin ayıbı olduğunu anlatan Rogers, ikinci kez ihaleye çıkılması sonrasında ihaleyi alan firmanın döviz artışı nedeniyle yeniden masaya oturmak istediğini ancak hükümetin buna yanaşmayarak ihalenin yeniden iptalinin söz konusu olduğunu ileri sürdü.

Halkın Partisi Milletvekili adayı Jale Refik Rogers yaptığı açıklamada, Girne’nin artan nüfusu nedeniyle mevcut hastanenin artık ihtiyacı karşılayacak kapasitede olmadığını aktararak, yeni hastanenin bitirilerek ameliyathanesi ve yoğun bakımı ile tam teşekküllü bir merkez olarak hizmet verir hale gelmesinin Girne halkını olduğu kadar Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yığılmayı da rahatlatacağını ifade etti.

Güzelyurt hastanesinin henüz tamamlanmadığını hatırlatan Rogers eğitim alanında da ciddi aksaklıklar olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdürdü.



Seçimlere sayılı günler kala, vatandaşlardan edindiği izlenimleri aktaran Jale Refik Rogers, pandemi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkın gündeminin seçim olmadığını ifade etti.

Rogers, “Şu anda halkın hiçbir sorunuyla ilgilenmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Son iki azınlık hükümeti döneminde de durum böyleydi.” diye konuştu.

“Omicron’un hızlı yayıldığı düşünülerek denetimler sıkılaştırılmalıdır”

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte temaslı takip sisteminin çöktüğünü, Sağlık Bakanlığı’na ulaşılamadığını savunan HP Milletvekili Rogers, Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir yükseliş olan bir döneme girildiğini, günlük sayılardaki dalgalanmanın pozitif kişilere erişilemediğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Omicron’un hızla yayılan bir varyant olması sebebiyle, pandemi kurallarının uygulanmasının ve devletin bu uygulamaları sıkı bir şekilde denetlemesinin elzem olduğunu söyleyen Rogers görüşlerini şu sözlerle açıkladı:

“Vaka sayılarına bakıyoruz; bir gün 300, bir gün 600 çıkıyor. Bu pozitif vakalara ulaşılamadığını gösteriyor. Tespit edilen vakalar buzdağının görünen kısmı. Aramızda gezen birçok pozitif vaka var. Temaslı takip konusunda vatandaşın şikayetleri var. Bu noktada çağrı merkezinin güçlendirilmesi ve konuya hakim, eğitimli kişilerin telefona bakması önemli. Aslında bir basit web sitesi yapılarak halkın hangi durumda ne yapması gerektiği anlatılabilirdi. Pandemide iki seneyi dolduruyoruz ama hala daha vatandaşın sağlıklı bilgi alabileceği bir web sitesi de yok. Önümüzdeki günlerde vaka sayıları daha da artacaktır. Çok sayıda ülkede, Omicron’un hızlı yayılması nedeniyle birkaç hafta içinde vaka sayılarında %70 artış yaşandı. Böyle bir artış hem yoğun bakım hem de hastane kapasitesini zorlayacaktır. Bu noktada bir seferberlik yapılması, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına destek vermesi şarttır. Diğer önemli bir unsur ise pandemi kurallarının uygulanıp uygulanmadığının devlet tarafından denetlenmesidir. Herhangi bir denetimden kaçınan bir hükümetle karşı karşıyayız, o yüzden halk kendi önlemini almalı aşısını olup kurallara uymalıdır.”

