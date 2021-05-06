Rogers: Okullara öncelik verilmedi



HP Milletvekili Jale Refik Rogers, “pandemiyle eğitimde açılan yara” başlıklı konuşma yaptı.

Pandemiyle eş zamanlı başlayan ve gittikçe artan sorunlar meydana geldiğini kaydeden Rogers, dünyada okula giden öğrencilerin yüzde 91’inin pandemiden etkilendiğini, sürecin uzamasıyla eğitimin yanında psikolojik sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Her yer açılırken okulların açılmasının öncelikli tutulmadığını, müzik spor gibi aktivitelerin de yasaklandığını anımsatarak, çocukların bir yıl daha yüz yüze eğitimden uzak tutulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Dünyada son 1 yıldır eğitim alanında uygulanan sistemlere örnekler veren Rogers, bu yıl sadece 78 gün yüz yüze eğitim verildiğini ve bu sayıların tahribatın büyüklüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Rogers, özel ve kamudan eğitim alan farklı sınıflarla ilgili bilgi vererek, yüz yüze eğitim olmamasının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimin de geciktiğini söyledi. Rogers, değişik yaş ve sınıftaki çocukların pandemi döneminde yaşamak durumunda kaldığı sıkıntılara örnekler verdi.

Özellikle çocukların gelişiminde rutinlerin önemli yer tuttuğunu, bunun olmayışının büyük sorunlar yarattığını ve okula gidemeyen çocukların çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını da söyledi.

Rogers bu yılın kaçırıldığını, sonraki yılların bu yıl gibi olmamasının sağlanabileceğini belirterek, aşının da artık okulları açmamak için gerçekçi olamayacağını kaydetti.



Amcaoğlu: “Bakanlık elindeki imkanların çok üzerinde adımlar attı”



Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da, sağlık üst komitesinin önerileri doğrultusunda karar alındığını, açma kapama kararını kendilerinin vermediğini herkesin bildiğini söyledi.

Finansal açıdan yaptıklarını sıralayan ve hizmete koymak için adım atılan okulları ve ön görülen projeleri sıralayan Amcaoğlu, devlet özel eşitsizliğini ortadan kaldırmak için, internet ve tablet gibi olanaklar sağladıklarını anlattı.

Amcaoğlu, geçen hafta başlanan uluslararası sınavlara katılım ve bayram sonrası, 6-11. sınıflarının eksik sınavlarının tamamlanarak yılı bitirmeyi planladıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, bakanlığın elindeki imkanların çok üzerinde adım attığını ve ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

