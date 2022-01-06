Rogers, “Halkın Partisi yine üçüncü parti olarak çıkacak”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, seçime kısa bir süre kala seçim anketleri üzerinden algı oyunları yapıldığını ancak bu oyunlara halkın karnının tok olduğunu söyledi.

Rogers, “Bu seçimin sessiz çoğunluğun yani halkın seçimi olacaktır. Halk her şeyin farkındadır, sandıklar konuşacak. Halkın Partisi yine üçüncü parti olarak çıkacak. Hepimiz 23 Ocak’tan sonra sonuçları göreceğiz. 23 Ocak’ta halk kazanacak” diye konuştu.