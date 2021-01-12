Rogers: Erken seçim kaçınılmaz

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, “Halkın iradesini yansıtmayan zorlama bir yapının oluşturulması, ülkeye belki bir bakanlar kurulu kazandırmış̧ olabilir ancak bir hükümet kazandıramadığı gün gibi ortadadır” dedi.

Rogers, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ancak bunun öncesinde yapılması gereken yaşamsal işlemler olduğuna da işaret etti.

“Ben meclis başkanımı seçtiremedim vebalini halk ödesin zamanı değildir” diye konuşan Rogers, sürecin soğukkanlılıkla yönetilmesi gerektiğine, yapılacak işlemlerin tamamlanarak seçime gidilmesi gerektiğine işaret etti.

“Bir seçim ve siyasi çıkar uğruna, bu ülkenin bir yıl daha bütçesiz kalmasına, sektörlerin ekonomik çöküş yaşamasına, halkımızın da bir salgının ortasında aşısız, ilaçsız kalmasına müsaade etmemeliyiz” diyen Rogers’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Halkın iradesini yansıtmayan zorlama bir yapının oluşturulması, ülkeye belki bir bakanlar kurulu kazandırmış̧ olabilir ancak bir hükümet kazandıramadığı gün gibi ortadadır. Ülkemizde seçim öncesi yapılması gereken yaşamsal işler vardır. Bir seçim ve siyasi çıkar uğruna, bu ülkenin bir yıl daha bütçesiz kalmasına, sektörlerin ekonomik çöküş yaşamasına, halkımızın da bir salgının ortasında aşısız, ilaçsız kalmasına müsaade etmemeliyiz. Asırda bir rastlanan önemli bir salgının ortasında kalmamıza rağmen, Halkın Partisi olarak hükümette bulunduğumuz dönemde ülkeyi hiç bir gün böylesi bir kriz ortamına sürüklemedik. Pek çok zaman siyaseten yaşayacağımız tüm kayıplara görmemize rağmen, partimiz değil halkımız dedik. Bugün de aynı noktadayız. Şimdi sağduyu ile hareket etme zamanıdır. Ben meclis başkanımı seçtiremedim vebalini halk ödesin zamanı değildir. Erken seçim kaçınılmazdır ancak süreç soğukkanlılıkla yönetilmeli, yapılacak işler tamamlanmalı ve öyle seçime gidilmelidir.”