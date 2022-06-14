Rogers: “Bakanlık pandeminin arkasına sığınmaktan vazgeçmeli”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers “Covid-19 dışı hastalıklar ihmal edilmiştir ama sağlık sistemimiz daha fazla ihmali kaldıracak durumda değildir.

Sağlık Bakanlığı artık pandeminin arkasına sığınmaktan vazgeçip halka nasıl daha iyi hizmet verebileceğini düşünmelidir” dedi. Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada ülke sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılara değindi.

Ülkedeki sağlık sıkıntılarının yeni başlamadığını, 30 yıl önce yaşanan sorunların hala devam ettiğini belirten Rogers “Sağlık çalışanlarının özellikle de devlette çalışanların sorunları bu kadar yıl sonra hala çok da farklı değil. Artan nüfusla, yetersiz kapasite ve alt yapı, halkın sağlık hizmeti almasını daha da zorlaştıran bir hale gelmiştir. Ne hizmet veren sağlık çalışanı ne de hizmet alan halk tatmin olamıyor. Pandeminin toplum sağlığını riske atan ciddi bir hastalıktan çıkmış ve mevsimsel bir üst solunum rahatsızlığına dönmüş olması artık bakanlığın genel sağlık hizmetlerini nasıl yapabileceğine odaklanması gerekmektedir” dedi.

“Pandemi şimdilik bitti ancak yeni salgınlara karşı hazırlıklı olunmalı”

Gelinen noktada pandeminin neredeyse bittiğini ama yeni koronavirüs varyantları veya yani salgınlar için Sağlık Bakanlığı’nın hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Rogers, Acil Durum Hastanesi’nin artık yeni bir hastane olarak kullanılabileceğini belirtti “Önümüzdeki aylarda karşımıza yeni varyantlarla yeni bir salgın tehlikesi çıkabilir. Eylem planımız bir köşede durmalı ve Sağlık Bakanlığı hazırlıklı olmak zorundadır. Geldiğimiz noktada Acil Durum Hastanesi’nde birkaç covid hastasının kalması nedeniyle doğal olarak yeni bir hastaneye de sahibiz aslında” dedi.

“Hastalar aylarca ameliyat sırası bekliyor”

Ekonomik sebeplerden dolayı vatandaşların devletten daha çok sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olduğunu belirten Rogers, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ülkenin birçok müdahalenin yapılabildiği, tek 3. basamak devlet hastanesidir. Bunlardan kaynaklı yoğunluk sebebiyle ameliyatı gereken birçok hastanın aylarca sırada beklemesi gerekiyor. Bu yüzden hastalar ya kendi sağlığını riske atarak beklemek zorunda kalıyor veya kıyıda köşedeki parasını özel hastanelerde harcayarak ameliyat olmaya çalışıyor. Bundan sonra Sağlık Bakanlığı halkın devletten nasıl daha iyi hizmet alabileceğinin çalışmalarını yapmalıdır” dedi.

“Bazı bölümler acil durum hastanesine taşınmış olmak için mi taşınıyor?”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki bazı bölümlerin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmaya başladığını ama bunun bir plan program dahilinde mi yoksa yapılmış olsun diye mi yapıldığı sorusunu soran Jale Refik Rogers “Göz Hastalıkları ve Üroloji Servisi’nin taşındığıyla ilgili bilgi var. Taşınacak bölümler ameliyathane ve yoğun bakım ihtiyacına göre mi planlandı yoksa gene günü kurtarmaya mı çalışılıyor?. Bunların anlatılması gerekiyor. Bakanlığın bununla ilgili bir planı varsa bunu duymak isteriz” dedi.

“Acil servislerin hali içler acısı”

Acil servislerin ilk müdahale yerleri olduğunu ama buralarda moral bozucu olaylar yaşandığını ve büyük sorunlar olduğunu geçen gün bir vatandaşın kapıda beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği örneğini dile getiren Jale Refik Rogers “Acil servisler gerçekten ülkemizin kanayan yaralarından. Triajın, yani vakaların aciliyetine göre görülmesinin, yürürlükte olduğu iddia ediliyor ama bu örnek bize gösteriliyor ki triaj şu anda çalışır durumda değil. Acil serviste çok ciddi sorunlar var. Devlette Acil tıp uzmanı eksikliği çok büyük bir sorun. , devlette çalışanlar tükenmişlik sendromu yaşayıp bırakıyor. Bu kişiler zaten çok uzun saatler güvencesiz şekilde çalıştırılıyor. Teşkilat yasasında Acil Tıp Uzmanı kadrosu bulunmaması büyük sorunlara yol açıyor. Acil servisler ilk müdahale edilmesi gerekilen yerlerdir ve güçlendirilmesi elzemdir” dedi.

“Poliklinikler etkin hizmet veremiyor”

Vatandaşların hem maddi durumdan hem de poliklinik hizmetlerinin etkin şekilde verilmemesinden dolayı mesai dışında tedavilerini yaptırmak istediklerini söyleyen Rogers “Poliklinik hizmetlerinin etkin şekilde veremiyor, halkımız bundan dolayı mesai saati dışını bekleyerek acil servise gidip muayene olmak durumunda kalıyor. Gerek poliklinik hizmetleri, gerekse acil servisle ilgili düzenlemeler gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Hastanelerde bakıcı çeteleri oluştu”

Hastanelerde ciddi şekilde bakıcı çetelerinin oluştuğunu, bunun da Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası’ndaki eksikliklerden kaynaklandığını belirten Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers “Yasa çok ciddi eksiklikler içeriyor. Çağı yakalaması gereken düzenlemeler yapılması gerekiyor. Biz geçen dönem bu yasayı mecliste ileriye götürmeye çalıştık ama bir sonuca ulaşamadı. Sağlık Bakanlığı meclise tek bir yasa getirecekse bu yasa olmalıdır. Teşkilat şemasının sağlıklı bir şekilde oluşmaması çok ciddi sıkıntılar doğurmuştur. Bunlardan bir tanesi de hastanelerde oluşan bakıcı çeteledir. Birisi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalmak zorunda kalırsa bu çetelere yüksek meblağlarda para ödeyerek bakımını yaptırmak zorunda kalıyor. Fahiş fiyatlar ödeniyor. Hele bir de covid hastasıysanız bu ücret iki katına ulaşıyor. Bu nasıl bir sosyal devlet anlayışıdır?” dedi.

“Taşeron firmalarda çalışanlara yapılanlar insanlığa sığmaz”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, mecliste yaptığı konuşmada taşeron firmalarda çalışan işçilerin sorunlarına da değindi. Rogers, burada çok değerli, işini hakkıyla yapan insanların da çalıştığını ama bazı partilerin seçim yatırımı olsun diye devlete alamadıkları kişileri taşeron firmalar üzerinden işe aldıklarını belirterek “Taşeron hizmetleri de diğer bir sıkıntılı konudur. Hastanedeki personel yetersizliğiyle birlikte taşeron firmalar üzerinden işe alınarak orada hizmet veren kişiler vardır. Öğrendiğim kadarıyla bir taşeron firmaya bağlı olan 83 kişi aylardır maaşını zamanında alamamaktadır, sosyal yatırımları hala yapılmamaktadır. Bu ay hala maaşlarını almamışlardır. Sağlık Bakanlığı yine burada günü kurtaracak adımlar atarak bu süreci götürmeye çalışıyor. Bu insanlığa sığmaz, palyatif çözümlerle sürdürülebilecek bir sorun değildir” dedi.