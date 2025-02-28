Ressam Nilgün Güney’in gözünden babası ressam İsmet V. Güney

Murat OBENLER

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından ulusal bayrak olarak kullanılan 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağının tasarımcısı da olan Kıbrıslı ressam, karikatürist, fotoğrafçı, grafik-reklamcı ve eğitimci İsmet Vehit Güney’in kızı ressam Nilgün Güney tarafından kaleme alınan kitabı “Kıbrıslı bir ressam, İsmet Vehit Güney, hayatı ve eserleri”, 27 Şubat Perşembe günü saat 17.30’da kendinin adıyla hizmet veren İsmet V. Güney Sanat Merkezi’nde tanıtıldı. Işık Kitabevi tarafından yayımlanan ve İsmet Vehit Güney'in kızı Nilgün Güney tarafından kaleme alınan, İsmet V. Güney’in yaşadığı döneme (1923-2009) ışık tutan kitapla ilgili tanıtım ve imza gecesinde mini bir İsmet Güney sergisi de yer alıyor. Etkinliğe Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, birçok sanatçı, Güney’in ailesi ve sanatsever katıldı.



Kitapta 185 tablo fotoğrafı, 42 fotoğraf çalışması, 17 karikatür, yayınlanmış 24 şiiri, kişisel fotoğrafları ve bir öyküsü bulunuyor

Gecede kitabın yazarı Nilgün Güney bir sanat kitabı formatında, renkli basılan kitapta, İsmet V. Güney’in çocukluğundan yaşlılığına kadar olan pek çok kişisel fotoğrafının yanı sıra renkli 185 tablo fotoğrafı, fotoğraf çalışmaları yaptığı döneme ait 42 fotoğraf, 17 karikatür, yayınlanmış 24 şiiri ve bir öyküsü bulunduğunu belirterek bu kitabı basan Işık Kitabevi’ne çok teşekkür etti.



“Hem kızı olarak duygusalım hem de böylesi değerli ve öncü bir sanatçının hayatını kitaplaştırdığım için çok mutluyum”

İsmet V. Güney’in kızı olarak duygusal bir yaklaşıma da sahip olduğunu belirten Nilgün Güney, “Gerek resim, karikatür ve şiir gerek grafik-reklamcılık (özellikle renk ayrımı) gerekse eğitimcilik alanında İsmet V. Güney, Kıbrıs Türk toplumunda ilklere imza attı, eserleriyle, yetiştirdiği kişilerle, topluma kattıklarıyla çok değerli öncü bir sanatçı ve kültür insanı oldu, tüm bu nitelikleriyle hayatı kitaplaştırılmaya değer. Farklı kaynaklarda babam İsmet V. Güney ile ilgili farklı bilgiler de mevcut olduğundan dolayı ciddi bir araştırma, veri ve belgelerle desteklenen bu kitabı günümüzün ve geleceğin araştırmacılarına da sağlam bir kaynak olması açısından yazmayı bir ressam olarak toplumsal bir görev saydım ve Covid döneminde hazırlıkların çoğunu tamamlayarak daha sonrasında da basıma hazır hale getirdim.” dedi.