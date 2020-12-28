Meclis Başkanlığı gündemiyle toplanan Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu, adayını belirledi.

BRT muhabirinin edindiği bilgilere göre 11 oyla Resmiye Canaltay, UBP’nin Meclis Başkan adayı olarak seçildi. Meclis Başkanlığı görevi için konuşulan Zorlu Töre’nin 5, Menteş Gündüz’ün ise 3 oy aldığı öğrenildi.