MAHKEME İLANI

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29 Temmuz 2026
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Hava sıcaklığı 39 – 42 derece dolaylarında seyrediyor
17 Ağustos tarihinden itibaren Mağusa’da harnup toplanabilecek
Lefkoşa
37 °C
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Etiketler :
mahkeme ilanı