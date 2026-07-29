Polis, otopsi sonuçlarını açıkladı

Polis, önceki gün meydana gelen iki ani ölümle ilgili otopsi sonuçlarını açıkladı.

Polis basın bültenine göre, önceki gün Alsancak’ta denizde boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 74 yaşındaki Rana Selek’in otopsisinde, ölüm sebebinin “Metastatik akciğer kanseri, suda boğulma ve asfiksi” olduğu belirlendi.

Çayırova-Bafra köyleri arasındaki bir inşaatta, arkadaşlarıyla birlikte çay içtiği sırada aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren 45 yaşındaki Muhammad Nazeer’in (E) otopsisinde ise, ölüm sebebinin “Kalp damar hastalığı” olduğu tespit edildi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.