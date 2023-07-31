Resmi evrak sahteledi, 4 ay sonra yakalandı
Pasaportunu kaybetmemesine rağmen 21 Mart’ta polise giderek, kayıp formu doldurup, ardından da Ercan’dan çıkış yapan A.A isimli kişi, 4 ay sonra ülkeye girerken tutuklandı.
Pasaportunu kaybetmemesine rağmen 21 Mart’ta polise giderek, kayıp formu doldurup, ardından da Ercan’dan çıkış yapan A.A isimli kişi, 4 ay sonra ülkeye girerken tutuklandı.
“Resmi Evrak Sahteleme” suçundan mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk kararı alındı.
Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlı A. A.’nın pasaportunu kaybetmemesine rağmen, 21 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da Atatürk Merkez Karakolu’na gelerek pasaportunu kaybettiğini ve resmi evrak olan kayıp formunu doldurarak görevli memura vererek tedavüle sürdüğünü kaydetti.
22 Mart’ta ülkeden çıkmıştı…
Polis, zanlının 22 Mart’ta Ercan Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını ve 27 Temmuz’da giriş yaparken tutuklandığını belirtti.
Zanlının polise verdiği bilgilerin araştırıldığını belirten Ergüleç, soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.