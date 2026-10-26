“Kâğıt çıktılar yeniden sayım amacıyla hazırlanmadı, sandıkta eksik olabilir”

UBP’nin milletvekili aday belirleme kurultayının organizasyon ve koordinasyonunda görev alan Muslu Akgüney, dijital oylamanın ardından seçmenlere verilen kâğıt çıktıların yeniden sayım amacıyla hazırlanmadığını, bazı seçmenlerin bu kayıtları sandığa atmadığını belirtti.

Kanal T’de Aytuğ Türkkan’ın programına katılan Muslu Akgüney, dijital oylama sistemi, fiziki oy kayıtları ve seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“50 kişi kâğıdı yırtıp attıysa sandıktan 50 eksik çıkar”

Akgüney, dijital ortamda oy kullanan seçmenlere tercihlerini gösteren kâğıt çıktılar verildiğini, ancak bunların yeniden sayım yapılması amacıyla hazırlanmadığını belirtti.

Bazı seçmenlerin kâğıtları yanlarında götürdüğünü, yırttığını veya yere attığını aktaran Akgüney, bu nedenle sandıklardaki kayıt sayısıyla dijital ortamda kullanılan oy sayısının örtüşmeyebileceğini ifade etti.

Akgüney, eksik kayıtların yeniden sayım yapılması halinde adayların sıralamasını etkileyebileceğine dikkat çekti.

"Dijital sistemi Türkiye’den gelen firma kurdu"

UBP’nin dijital oylama sistemini Türkiye’den gelen bir firmaya kurdurduğunu açıklayan Akgüney, firmanın ismini paylaşmadı.

Seçim öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde deneme oylaması yapıldığını belirten Akgüney, testlerde dijital sonuçlarla kâğıt kayıtların birbirini doğruladığını söyledi.

“Seçim verilerinin bulunduğu hard disk YSK’ya teslim edildi”

Akgüney, seçimde 58 YSK görevlisinin bulunduğunu, dijital sistemin merkezinde ise iki YSK görevlisi ve iki teknik operatörün görev yaptığını aktardı.

Seçim verilerinin bulunduğu hard disklerden birinin YSK’ya teslim edildiğini belirten Akgüney, olası bir polis soruşturmasında dijital işlem kayıtlarının incelenebileceğini ifade etti.

Dijital sonuçların doğruluğundan tamamen emin olduğunu söyleyen Akgüney, sistem üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin kayıtlar aracılığıyla tespit edilebileceğini kaydetti.

Kurultayda aday adayı olan Aykut Aksu’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraf da tartışma konusu oldu.

Aksu’nun saat 20.00 sıralarında çekildiğini belirttiği fotoğrafta, bazı kişilerin seçim sonuçlarını gösterdiği öne sürülen belgeleri ellerinde tuttuğu iddiası gündeme geldi.

Akgüney, sistemin seçim tamamlanmadan sonuçların görüntülenmesine izin vermediğini belirtirken, söz konusu fotoğrafın Divan ve parti yönetimi tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

“Kurultay tamamlanamazsa parti yönetimi devreye girebilir”

Akgüney, aday belirleme sürecinin Divan tarafından tamamlanamaması halinde parti tüzüğü ve yönetmeliklerinde öngörülen mekanizmaların işletilebileceğini belirtti.

Tüzüğe göre Parti Meclisi’nin, yönetmeliğe göre ise Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) devreye girebileceğini aktaran Akgüney, aday listelerinin 30 Ekim’e kadar teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

UBP’de 17 itirazın nasıl sonuçlanacağı, eksik olabileceği belirtilen fiziki kayıtlarla yeniden sayım yapılıp yapılmayacağı ve dijital seçim verilerinin teknik incelemeye alınıp alınmayacağı henüz netlik kazanmadı.