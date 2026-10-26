UBP’de kurultay çıkmazı

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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) cumartesi günü başlayan milletvekili aday belirleme süreci henüz tamamlanamadı. Dijital oylama sistemine ve kullanılan oy sayısına ilişkin şaibe iddiaları gündeme gelirken, kurultaya 17 itiraz yapıldı. Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in dün akşam Ankara’ya gittiği bilgisi paylaşılırken, Kurultay Divan Başkanı Hüseyin Paşa ise bu sabaha karşı hastaneye kaldırıldı.

UBP’nin milletvekili adaylarını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği kurultayda yaşanan belirsizlik sürüyor.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) milletvekili aday listelerin teslimi için 27 Ekim Salı son tarih.

Dijital sistem son anda değiştirildi

UBP’nin kurultay öncesinde dijital oylama sistemine geçeceğini duyurduğu, başlangıçta Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) de kullandığı yazılımı sağlayan firmayla anlaşma yapacağı konuşuldu ancak son aşamada Türkiye merkezli başka bir yazılım firmasını tercih etti.

Söz konusu değişiklik, kurultayda kullanılan sistemin güvenilirliğine ilişkin soru işaretlerini gündeme taşıdı.

Dijital oylama sisteminde seçmenlerin oy kullanmasının ardından oluşan kâğıt kayıtlar, sandıklarda biriktiriliyor. Bu kayıtlar, elektronik sonuçların fiziki olarak kontrol edilmesine olanak sağlıyor.

CTP’nin daha önce gerçekleştirdiği oylamada bin 970 oy kullanılmasına rağmen iki sandığın dolduğu, UBP kurultayında ise 8 bin 500’ün üzerinde oy kullanıldığı belirtilmesine karşın yalnızca üç sandığın dolduğu, dördüncü sandığın ise yarısına kadar dolu olduğu görüntülere yansıdı.

Sandıklardaki doluluk oranları arasındaki fark, kullanılan oy sayısına ilişkin şaibe iddialarını da gündeme getirdi.

17 itiraz gündemde, oyların yeniden sayılması iddiası

Kurultay sonuçlarına ilişkin şu ana kadar 17 itiraz yapıldığı belirtilirken, itirazların değerlendirilmesinin ardından oyların yeniden sayılabileceği öne sürüldü.

İtirazların hangi gerekçelerle yapıldığı ve yeniden sayım kararı alınıp alınmayacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

UBP’nin geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği tüzük değişikliği de yaşanan gelişmelerin ardından yeniden tartışılmaya başlandı.

Söz konusu değişiklikle, milletvekili aday belirleme kurultayında sorun yaşanması halinde son sözün Genel Başkan ve Parti Meclisi’nde olmasını öngören bir düzenleme yapılmıştı.

Üstel Ankara’ya gitti, Divan Başkanı hastaneye kaldırıldı

Kurultay sonuçlarının kesinleşmediği süreçte Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in dün akşam saatlerinde Ankara’ya gittiği bilgisi edinildi.

Öte yandan Kurultay Divan Başkanı Hüseyin Paşa, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında göğüs ağrısı ve sol ayağının üzerine basamama şikayetleri nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Paşa’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içerisinde taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.