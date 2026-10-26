Meclis’te nisap krizi: Genel Kurul 24 saat sonraya ertelendi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, ikinci kez toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle 24 saat sonraya ertelendi.
A+A-
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, ikinci kez toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle 24 saat sonraya ertelendi.
Genel Kurul’un 59’uncu birleşiminde ilk yoklamada toplantı yeter sayısı sağlanamaması üzerine oturuma 15 dakika ara verilmişti.
Aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle Genel Kurul toplantısı 24 saat sonraya ertelendi.
Meclis’in gündeminde vakıf mallarına ilişkin dört karar tasarısı ile Filo Jet faciası, Ercan Havalimanı ihalesi, yurttaşlıklar, kamu istihdamları ve sağlık hizmetlerine ilişkin milletvekili soruları bulunuyordu.
Bu haber toplam 462 defa okunmuştur
Etiketler : meclis