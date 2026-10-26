KTÖS, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndaki eylemlerini sonlandırdı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndaki öğretmen eksikliği giderildiği için eylemlerini sonlandırdıklarını duyurdu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, okuldaki öğretmen eksikliğinin mücadeleleri sonucunda giderildiğini ancak Bakanlığın zamanında yerine getirmediği sorumluluğu nedeniyle öğrencilerin eğitimden mahrum bırakıldığını ifade etti.

Mağusa ile Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu için kadro taleplerini yinelemeye devam edeceklerini de kaydeden Maviş, “Öğrencilerimizin eğitim hakkını, öğretmenlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz.” dedi.