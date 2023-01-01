Raporun sunulması bekleniyor

BM genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu, özellikle de Kıbrıs sorununun hallini gündeme getirecek özlü müzakerelerin yeniden başlaması için uzlaşı sağlamadaki ilerlemeyle ilgili raporunu 3 Ocak Salı gününe kadar sunmasının beklendiği bildirildi.

Alitha ve Haravgi’nin haberine göre Genel Sekreter raporlarının Güvenlik Konseyi’nde Ocak ayının 3’üncü haftasında görüşülmesi, Barış Gücü’nün görev süresinin 6 ay daha uzatılması kararının da 31 Ocak 2023’e kadar onaylanması bekleniyor.