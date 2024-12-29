Raif Abanoz hayatını kaybetti
Esentepe’de sakin 70 yaşındaki Raif Abanoz, dün saat 08:00 sıralarında, ikametgahının teras kısmı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.
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Esentepe’de sakin 70 yaşındaki Raif Abanoz, dün saat 08:00 sıralarında, ikametgahının teras kısmı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre adı edilenin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : Ani ölüm, raif abanoz