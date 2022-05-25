Rahatsızlıktan tutuklandı, 63 gündür ikamet izinsiz olduğu belirlendi

Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde yüksek sesle bağırıp, çevreye rahatsızlık verdiği sırada polis tarafından tutuklanan M.C.E’nin 63 gündür ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı.

Zanlı, mahkemeye çıkarıldı, hakkında 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Zanlının kendisine zarar verdiğini, “Rahatsızlık”, “KKTC'den ikamet izinsiz” suçlarından tutuklandığını söyleyen polis, yapılan muhaceret kontrolünde 12 Mart’tan itibaren ülkede 63 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nden ikamet izni ile ilgili teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.