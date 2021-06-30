“Queen Elizabeth” Limasol Limanı’na demirledi

İngiltere donanmasının inşa ettiği en büyük uçak gemisi “HMS Queen Elizabeth” bu sabah Limasol Limanı’na demirledi.

Haber kaynakları “Queen Elizabeth”in Limasol’a demirleme sebebinin, Kıbrıs Cumhuriyeti işbirliğinde geniş bir yelpazedeki uygulamalara katılmak olduğunu bildirdi.

İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada, 26 bin deniz millik Akdeniz, Hint Okyanusu ve Doğu Asya seferinde “Queen Elizabeth”e 9 gemilik bir filonun (United Kingdom Carrier Strike Grup-UKCSG) eşlik etmekte olduğu, bu seferin İngiliz hükümetinin “Batı ittifakının lider devleti ve Doğu Akdeniz’deki aktif ve muteber ortak, Global Britanya” isimli vizyonu çerçevesinde olduğu kaydedildi.

Uçak gemisinin Limasol’da demirlemesinin iki ülke arasındaki “dinamik savunma ittifakının geliştirilmesi ve vurgulanmasına fırsat olduğu” belirtilen açıklamada, geçen yıl da “HMS Abilon” komutasındaki İngiliz filosunun yıllık “NEMESİS” Kriz Çözme tatbikatına katıldığı, RMMO’ya ve Ada’daki diğer ortaklarına geniş çaplı bir eğitim programı sağladığı” hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Cumhuriyeti, RMMO’dan, savunma ve güvenlik alanından şahsiyetlerin ziyaretine imkân tanınacak “Queen Elizabeth”, Kıbrıs’taki İngiliz Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar yapacak. Bu kapsamda bin 600 kişilik mürettebatı İngiliz Üsleri’nde (karada) eğitim görecek, karada kalacakları süre içerisinde sportif ve diğer istirahat faaliyetlerine katılacak.