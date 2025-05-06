Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 27. Bahar Festivali etkinlikleri kapsamında, dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic’in kaleme aldığı "Profesyonel" adlı tiyatro oyunu sahneleniyor.

İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından 16 yıldır kapalı gişe olarak sahnelenen eser, kara komedi türünde olup, Yugoslavya’nın büyük dönüşümünden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin hayat hikâyesi üzerinden ironik bir üslupla anlatıyor.

16 Mayıs Cuma saat 19.00 Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilecek gösterim için biletler gişe Kıbrıs isimli web sitesinden temin edilebilir. Oyunun başrollerinde ünlü sanatçılar Yetkin Dikinciler, Bülent Emin Yarar, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise usta tiyatrocu Işıl Kasapoğlu oturuyor.