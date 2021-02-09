Prof Dr. Süer: “Aşılar, mutasyonlu virüse karşı etkili”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer, mutasyonlu virüs nedeniyle COVID-19’un daha hızlı yayılarak, ülkedeki vaka sayısının arttığını kaydetti.

‘Mutasyonlu virüsle’ ilgili dünyada farklı uygulamalar olduğunu ancak uygun cerrahi maskesinin kullanılmasının yeterli olabileceğini ifade eden Süer, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilmesinin önemine değindi.

Süer, dünyada ‘çift maske’ takılmasının halen tartışma konusu olduğunu da dile getirdi.

Adada, şu anda iki tür aşı uygulandığını, her ikisinin de mutasyonlu virüse karşı etkili olabileceğini ifade eden Süer, “Aşılar hızlı yapılırsa, daha çok insanın korunabilecek” şeklinde konuştu.

Süer, ‘kapanma’ kararının alınmaması halinde sağlık kapasitesinin çok üzerinde vakayla karşılaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

“Tedbir alınmasaydı sağlık, kapasitesinin çok üzerinde vakayla karışılabilecekti”

Süer’in BRT’deki açıklamaları özetle şöyle: Virüsün genetik yapısı var. Bunun içerisinde amino asitlerin diziliminde değişiklik yaşanır. Hastalık yapabilme kabiliyetlerinde değişiklikler ortaya çıkıyor. Virüs, 29 Aralık’ta dünyada görüldü. O tarihte bu yana binlerce mutasyon oldu. Bunların bazıları dikkat çekici özelliklere sahip oldu. B 117 mutasyonu bunlardan biri. İlk kez Avusturalya’da görüldü, ardından İngiltere’de… İlk dönemde 4 Avrupa ülkesinde, arkasında da Kıbrıs’ta da saptandı. Virüsün hastalık yapabilme kabiliyeti arttı, hızlı yayılıma sebebiyet veriyor. Son dönemdeki vaka artışları mutasyonun gelme ihtimalini düşündürüyordu. Adada bu mutasyonlu virüs var, vaka sayısı artıyor. O yüzden bu kadar tedbir alındı, kapanma yaşandı. Bu tür salgınlarda en önemli kriter, sağlık alt yapısının çökmesine izin vermeyecek vaka sayısıyla uğraşmaktı. Eğer bu tedbirler alınmasaydı, sağlık kapasitesinin çok üzerinde vakayla karışılabilecekti.

Hastalığın ölüm oranında artış olmadığı öngörülüyor, bu iyiye işaret. Kimisi hafif, kimisinde ağır belirtiler ortaya çıkabilecek. Ama daha fazla insan bağışıklık kazanmış olacak. Tedbirler alınmasaydı, bu iş sürü bağışıklığına gidecekti. “

“Çift maske halen tartışma konusu”

“Mutasyonlu virüsle ilgili farklı ülkelerinde farklı uygulamalar yapıldı. Uygun cerrahi maskesinin kullanılmasının yeterli olduğunu, hijyen ve sosyal mesafeye de dikkat edilmeli. Aşılar hızlı yapılırsa, daha çok insanın korunabilecek. Çift maske halen tartışma konusu. İnsanlar işine kendi aracıyla gidiyor. Kalabalık ortamlara girerken, korunma önlemlerini dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak ille ki çift maske takılmasıyla ilgili bir kavram tam anlamıyla yerleşmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü’nün mutasyonlu virüse karşı çift maske takılması yönünde kararı yok."

Aşılar…

“Adada, şu anda iki tür aşı uygulanıyor. Üretim şekillerine bakıldığında, adada yaygın olarak SINOVAC aşısı kullanılıyor. Mutasyona etkili olacağını düşünüyorum. Her iki aşının da kendine göre avantajı var.”