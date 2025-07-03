Türkiye ile ilk kez eşitlendik

İstatistik Kurumu tarafından Haziran 2025 itibariyle açıklanan yıllık enflasyon oranı, kamuoyunda yeni bir tartışmayı tetikledi.

Türkiye’de %35,05 olarak açıklanan yıllık enflasyon karşısında ‘KKTC’deki oran yalnızca %35,78 olarak belirlendi. Aradaki fark sadece 0,73 puan.

Peki nasıl oldu da yıllarca Türkiye’nin çok üzerinde seyreden ‘KKTC’ enflasyonu, birdenbire neredeyse eşitlendi?

Ekonomist Erkan Okandan’a göre bu durum, ‘KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamların güvenilirliğini ciddi şekilde sorgulatıyor.

Yıllardır Türkiye’den çok daha yüksek enflasyon yaşayan ada yarısında, ekonomik gerçeklik değişmeden enflasyonun bu seviyelere inmesinin mümkün olmadığını söyleyen Okandan, “Bu tabloyu benim aklım almıyor. Anlayan varsa anlatsın da öğrenelim” dedi.

Okandan, özellikle “Boşuna demediler, bizde ne varsa sizde de olacak” ifadesiyle, Türkiye’deki TÜİK’e yönelik güvensizliğe atıfta bulunarak, “Boynuz kulağı geçti. Artık neredeyse Türkiye’den düşük enflasyona sahip olacağız. Rakamlar bunu söylüyor, ama sokakta böyle bir hayat yok” ifadelerini kullandı.

Okandan, KKTC’deki yapısal zayıflıklara ve fiyatları yukarı çeken dinamiklere dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“İthalata bağımlı bir ekonomideyiz. Yerli üretim yetersiz, alternatifler sınırlı. Asgari ücret yüksek, hizmet sektörünün maliyetleri fazla, fiyat geçişkenliği yüksek. Üstelik döviz üzerinden ithalat yapıyoruz ama TL kullanıyoruz. Tüm bu nedenlerle KKTC'de enflasyonun Türkiye’den yüksek olması gayet normal. Ama şimdi neredeyse eşitiz!”

"Gerçek enflasyon rakamları açıklansa biz Türkiye’nin de önüne geçeceğiz"

Okandan, Türkiye’de de açıklanan resmi enflasyon verilerinin güvenilirliğinin yıllardır tartışıldığını belirterek, “Eğer Türkiye’de gerçek rakamlar açıklansaydı KKTC hâlâ bariz biçimde daha yüksek enflasyona sahip olurdu. Şimdi ise bir illüzyon yaratılıyor. Ama bu illüzyon ekonomiyle değil, istatistikle yapılıyor” dedi.

İstatistik Kurumu hakkında araştırma komitesi: "Raporlar hazırlandı, ama hiçbir işlem yapılmadı"

KKTC’de İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin geçmişte Meclis Araştırma Komitesi kurulduğunu ve o süreçte “bilerek ya da bilmeyerek hatalı hesaplamalar” tespit edildiğini hatırlatan Okandan, buna rağmen hiçbir somut adım atılmadığını da hatırlattı.

“Rakamlar ne olursa olsun devlet ciddiyeti gereği açıklanan verilerin doğru ve denetlenebilir olması gerekir. Ama bu ülkede ne yapılırsa yapılsın, sonuç değişmiyor. Hesaplar yanlış çıkıyor ama hesap sorulmuyor.”

"Aynı sofraya mı oturduk da aynı enflasyonu yaşadık?"

“KKTC ile Türkiye artık aynı sofraya mı oturdu? Aynı ürünleri aynı fiyattan mı alıyoruz?” diye soran Okandan, “İstatistik Kurumu’nun verileri böyle diyor ama sokaktaki vatandaş öyle demiyor” ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.

“Bu tabloyu benim aklım almıyor.

Anlayan varsa anlatsın da öğrenelim”

Veriler şüphe yaratıyor