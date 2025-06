Kıbrıs Rialto Dünya Müzik Festivali 20.yaşını kutlayacak

Kıbrıs'ın ve Akdeniz bölgesinin en heyecan verici müzik seslerini öne çıkaran müzik organizasyonlarından Kıbrıs Rialto Dünya Müzik Festivali 20.yaşını Kıbrıs’tan 6 müzikal/eğitsel etkinlik ile kutluyor. Güçlü performanslardan ve enerjik melodilerden, yumuşak yorumlara ve çocuk aktivitelerine kadar, 9-19 Temmuz tarihleri arasında Kıbrıs Rialto Dünya Müzik Festivali adalar, köprüler ve topluluklarla dolu büyüleyici bir ses haritası yaratıyor.

9 Temmuz Çarşamba,Saat: 21.00….. ILAND – ody icon & Alejjos / Associate Artist Residence Scheme 2025 / Yer: Rialto Tiyatrosu(50 dk.)

Kıbrıslı sanatçı ody icon'un, müzik yapımcısı Alejjo ve video sanatçısı Diyala Muir ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği bir müzik performansı olan ILAND, Rialto Ortak Sanatçı İkamet Programı 2025 kapsamında prömiyerini gerçekleştiriyor. Kıbrıs'ın eşsiz coğrafyasından ve katmanlı tarihinden ilham alan ve filozof Gilles Deleuze'ün düşüncelerinden yararlanan ILAND, adanın denizle çevrili bir yer değil, bir bağlantı olasılığı olduğu fikrini araştırıyor. Elektronik ses manzaraları, halk ve geleneksel şarkılar, konuşulan sözler ve animasyonlar aracılığıyla ILAND, topluluğa doğru bir yolculuğa dönüşüyor. Sevgi bir slogan değil, yabancılaşmaya karşı bir direniş biçimi olarak paylaşılana bir açılım olduğu yerdir. ILAND, Filistin halkına ve özgürlük, özerklik ve onurlu bir yaşam için mücadele eden herkese adanmıştır. Konsept ve Dramaturji: ody icon. Müzik prodüksiyonu: Alejjos. Animasyon: Diyala Muir. Kıyafetler: Frosso Christou. Işık tasarımı: Vasilis Petinaris, Giriş : 15 € / 12 €

12 Temmuz Cumartesi,saat: 21:00…. Monika (120 dk.) Yer: Rialto Tiyatrosu

Hem Yunanistan'da hem de yurtdışında geniş çapta beğeni toplayan parlak ve özgün şarkıcı-söz yazarı Monika, Rialto Tiyatrosu'na tamamen İngilizce akustik bir konserle geri dönüyor. Bu performans, müzik sahnesine çıkışından bu yana sevdiğimiz her şeyi bir araya getirecek. Beş müzisyen ve iki olağanüstü vokalistin eşlik edeceği konserde, daha önceki albümlerinden sevilen şarkıları yeni düzenlemelerle yeniden yorumlayacak. Ücret: 22 € / 18 €

14 Temmuz Pazar saat: 21:00…. Eleonora Rousou-Ηara(Joy)

Yer: SEK Park Alanı ( Rialto arkası)(70 dk)

Hará (Sevinç), insan duygularından esinlenen ve bu duyguların yapısı, kapasitesi ve insan ruhu üzerindeki etkisine inen bir enstrümantal besteler ve şarkılar koleksiyonudur. Her duygunun çeşitliliğini tasvir etmek için caz, soul, klasik, Doğu Akdeniz, Balkan, pop ve Latin müziği gibi renkli bir tür paleti bir araya getirilmiştir. Şeffaflık, paylaşım ve açıklık yaratıcı bir itici güç olarak bu besteler, bestecinin bugüne kadar yaşadığı deneyimlerin bir karışımını oluşturur. Müzisyenler: Elias Ioannou: trompet, Thomas Lamley: tenor saksafon, Odysseas Toumazou: gitar, Christos Gerolatsitis: piyano, Andreas Rodosthenous: bas, Omiros Miltiadous: davul, Rodos Panayiotou: perküsyon, Eleonora Roussou: vokal, flüt, besteler, düzenlemeler. Giriş ücretsiz

16 Temmuz Çarşamba, saat:21:00…..CYPRUS,Beloved of the Mediterranean – Michalis Kouloumis(75 dk) Yer: SEK Park Alanı

Ünlü keman sanatçısı ve besteci Michalis Kouloumis'in sanatsal yönetimi altında, halk ve caz sahnelerinden beş yetenekli Kıbrıslı müzisyen, Kouloumis'in orijinal bestelerinin yanı sıra geleneksel Kıbrıs halk müziğini yeniden yorumlamak için iş birliği yaptı. Ekip:Michalis Kouloumis – keman, viyola, ses, Kyriakos Markoullis – ud, pithkiavlin, ses, Petroula Erodotou – ses, perküsyon, Ermis Michael – caz gitar, Christos Yerolatsitis – piyano, klavye, Andreas Rodosthenous – perdesiz bas. Giriş ücretsiz

18 Temmuz Cuma,saat:21:00….Giorgos Papageorgiou & Polkar(120 dk)Yer: SEK Park Alanı

Mizah, kalp ve çılgın bir stil karışımıyla Giorgos Papageorgiou ve grubu Polkar,Festivalde ferahlatıcı derecede eğlenceli ve sıra dışı bir konserle sahne alıyor. Konser müzikseverlere çeşitli türleri eşit ölçüde harmanlayan orijinal şarkılar ve beklenmedik cover'ların yüksek enerjili bir karışımını sunacak. Müzisyenler:Giorgos Papageorgiou:vokal, ukulele,Giannis Kyratsos: gitar,Giorgos Avramidis: trompet, Giannis Bellos: bas, Alexis Archontis: davul, Tasos Korkovelos: klavye, programlama. Giriş ücretsiz

19 Temmuz Cumartesi,saat:10:30…..Kamila Kamilari, Let’s Go to Varosia! – Antama Music Ensemble For children and parents (Yaş: 4+) Yer: Rialto Tiyatrosu

Kıbrıs'ın geleneksel çocuk şarkılarını öğrenmek, söylemek ve resimlemek: Çocuklar ve ebeveynleri için tasarlanmış, müzik ve sanat yoluyla yaratıcı ifadeyi teşvik etmeyi ve çocukları topraklarının kültürel mirasını eğlenceli ve eğitici bir şekilde daha fazla keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlayan bir etkinlik. Ekip: ANTAMA müzik grubu ve eğitimci Anna Aristidou ile Görsel sanatçı ve kolaylaştırıcı Irene Zenonos (Yunanca. Kayıtlar için: 77777745 / [email protected] Ücretsiz Giriş)

Bilgi-Bilet: www.rialto.com.cy | 77777745