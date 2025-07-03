Gençlik Merkezi Birliği'nde Çisem Yetkiner yeniden başkan seçildi

Gençlik Merkezi Birliği’nin 30. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Çisem Yetkiner, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Dernek lokalinde dün üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen Genel kurulda, derneğin yönetim organları yeniden belirlendi.

Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu: Direnç Özkan, Ferhat Bayraca, Seçil Özkan, Arda Öksüzoğlu, Osman Koçak, Hüseyin Kunduracı, Sesil Dereboylular

Denetleme Kurulu: Fatoş Giritli, Gülay Müderris, Nevin Dercan

Disiplin Kurulu: Ziya Özkan, Vecihe Müderris, Çiğdem Sarı.