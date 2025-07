Girne Anafartalar Lisesi mezuniyetinde anlamlı plaket

Near East Bankası, Girne Anafartalar Lisesi'nin 2024–2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’nde anlamlı bir onura layık görüldü. Tören sırasında, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda okulun mezunlarından Enver Haskasap adına takdim edilen özel plaket, hem eğitime verilen desteğin hem de kurumsal vefanın sembolü oldu.

Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde, eğitim camiasına uzun yıllardır yaptığı katkılarla tanınan Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap’a olan teşekkür, özel bir plaket ile taçlandırıldı. Plaket, Okul Müdürü Mehmet Güneyli tarafından, Near East Bankası Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu’na takdim edildi. Samancıoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Enver Haskasap adına bu kıymetli plaketi almak büyük bir onur. Eğitime olan bağlılığımız ve gençlerin geleceğine yatırım yapma anlayışımız, bankamızın temel değerleri arasındadır,” diyerek teşekkürlerini iletti.

“Geleceğe destek, gençlerle birlikte”

Törende Near East Bankası, yalnızca bir plaket alıcısı olarak değil, genç mezunların en özel anlarında da yanlarında oldu. Mezuniyet diplomalarının dağıtımında Near East Bankası Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu ile Ticari Pazarlama Kıdemli Birim Müdürü Sayın Tülay Umut, mezun öğrencilere diplomalarını takdim etti. Her bir öğrencinin geleceğe atacağı adımda yanında olduklarını belirten Samancıoğlu, “Bu gençler ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Biz de Near East Bankası olarak, onların bu yolculuğunda destek olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birine şahit oluyoruz”

Törende konuşan Okul Müdürü Mehmet Güneyli, bu anlamlı iş birliğine dikkat çekerek, “Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birine şahit oluyoruz. Hem geçmişe vefa, hem de geleceğe umut taşıyoruz. Near East Bankası'na bu güçlü desteği için teşekkür ederiz,” dedi.