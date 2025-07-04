Tehlikeli sürüşe 8 bin 693 TL ceza

Girne’de tehlikeli sürüş yapan araç sürücüsü Girne trafik ekipleri tarafından rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne - Alcancak çevre yolunun Zeytinlik trafik ışıkları kavşağında, insan hayatını ve yolu kullanan diğer araç sürücülerini tehlike atacak şekilde, bir araç sürücüsünün tehlikeli sürüş yaptığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Polis ekipleri harekete geçti.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri söz konusu araç sürücüsünü tespit ederek, tehlikeli sürüş yapmak suçundan kendisine 8 bin 693,80 TL para ve 25 ceza puanı yazarak rapor edip, aleyhinde yasal işlem başlattı.