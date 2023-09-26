Prof. Dr. Mustafa Tümer'den Prof.Dr.Aykut Hocanın ve ekibine teşekkür

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, Prof. Dr. Aykut Hocanın ve ekibi ile 26 Eylül 2023 Salı günü, saat 10.30’da, makamında bir araya geldi. Prof. Dr. Tümer, gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Hocanın, Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Prof. Dr. Serhan Şensoy’a DAÜ’ye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

“Prof. Dr. Hocanın ve Ekibine Çok Teşekkür Ediyorum”

Görüşmede yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Hocanın ve ekibinin zor bir dönemde ağır bir yük aldığını ifade eden DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tümer, Prof. Dr. Hocanın yönetiminde önce pandemi süreci ve sonrasında konjonktür gereği dünyada gelişen ekonomik dalgalanmaların, uluslararası bir üniversite olan DAÜ’yü de doğrudan etkilediğini aktardı. Kendisinin kısa bir dönem için makamda bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Tümer, geçiş dönemini yumuşak ve sağlıklı bir şekilde geçirerek tamamlayacaklarını kaydetti. Tüm DAÜ’lülerin bir aile olduğunu belirten Prof. Dr. Tümer, Prof. Dr. Hocanın ve ekibinin de bu geçiş döneminde kendilerine desteklerinin devam ettiğini belirtti. Dönem dönem kurumlarda krizler yaşanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Tümer, DAÜ’nün yapısı gereği güçlü kadrosuyla bu sorunları aşacağını vurguladı ve DAÜ’yü her zaman sahipleneceklerinin altını çizdi.

“Canla, Başla, Özveriyle Çalıştık”

Prof. Dr. Hocanın da konuşmasında Prof. Dr. Tümer’e bu ince davranışından dolayı teşekkür etti. Çok zor bir dönemde DAÜ’yü daha da ileriye taşımak için göreve başladıklarını; canla, başla, özveriyle çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Hocanın, pandemi döneminde ekibin özel izinlerle üniversiteye gelerek herkes evinde büyük bir kaygı içerisinde beklerken fedakarlıkla görev aldığını, tüm DAÜ çalışanları ve öğrencilerinin yaşamlarını idame etmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını aktardı.

Bu sürecin ardından küresel sorunların birbiri ardına geldiğini, önce ekonomik sorunların, sonrasında ise Rusya-Ukrayna savaşının ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki deprem felaketinin farklı boyutlarda DAÜ’yü doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. Hocanın, mali durumla ilgili olarak yaptıkları tüm çalışmaların bu etkilerin üniversiteye olumsuz yansımasını engellemeye yönelik olarak yapıldığını kaydetti. Belirli bir ölçüde başarılı olabildiklerini, belirli noktalarda ise DAÜ’nün çözülecek sorunlarının devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, daha fazla ilerleyemeyeceklerini gördüklerinde DAÜ’nün önünü açmak için karar alarak görevlerinden ayrıldıklarını belirtti.

“DAÜ İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tümer’e her zaman destek vereceklerini ve yardıma hazır olduklarını ifade ederek, DAÜ için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Prof. Dr. Hocanın bu zorlu dönemde DAÜ için hizmet veren ekibine de çok teşekkür ederek DAÜ’ye hizmet etmenin kendileri için bir gurur vesilesi olduğuna vurgu yaptı. Konuşmaların ardından DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer tarafından Prof. Dr. Aykut Hocanın ve ekibine çiçek takdiminde bulunuldu.