Prof. Dr Hoşkara, Brüksel’de, 58. Dünya Planlama Kongresi'nde DAÜ’yü temsil etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Derneği'nin 3-6 Ekim 2022 tarihlerinde Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlediği 58. Yıllık Dünya Planlama Kongresi'ne katıldı.

Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Derneği (ISOCARP) ile Başkent Brüksel’in ev sahipliğinde, “Zengin Şehirlerden Sağlıklı Şehirlere" temasıyla gerçekleştirilen kongrede hem çevrim içi hem de yüz yüze sunumlar gerçekleştirildi.

Söz konusu kongre, bilgi alışverişini kolaylaştırmak adına 78 farklı ülkeden gelen yedi yüzün üzerinde şehir plancısını, planlama ve kent ile ilgili farklı alanlardan meslek ve bilim insanını, profesyonelleri ve mekan oluşturucularını bir araya getirdi.

58. Yıllık Dünya Planlama Kongresi'nin düzenleme ekibinde, “Sağlıklı Kişiler” ana temasının eş-yürütücülüğünü üstlenmiş olan Prof. Dr. Hoşkara, kongre süresince beş ayrı oturumun moderatörlüğünü gerçekleştirdi. Kongre ekibi görevinin yanı sıra, üç davetli konuşmacının katılımıyla “Sağlıklı Yaşam İçin Dirençli Kamusal Mekanlar” başlığı altından bir de özel oturum düzenleyen Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, “Kadının Güçlendirilmesi, Kamusal Alan ve İklim Değişikliği” temalı özel oturumda da, davetli konuşmacı olarak yer alarak, 'Kamusal Alanda Kadınlar: Kültür Önemli mi?' konulu bir sunum yaptı.