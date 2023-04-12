Polisten “elektrik kesintisi” soruşturması

Mağusa’da bir KIB-TEK çalışanı “sabotaj” soruşturması kapsamında tutuklandı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polisin, 10 Nisan tarihinde B.G. isimli şahsın, “aranan bir başka şahısla” birlikte 7 ayrı trafoya müdahale ettiği yönünde görüntülere ulaştığı iddia ediliyor.

Mahkemeye çıkarılan KIB-TEK çalışanının, soruşturma amacıyla 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, zanlı konumundaki B.G.’nin “7 ayrı trafo odasına girilerek yetkili olmadığı halde, aktif haldeki elektrik şalterlerini kapalı konuma getirip elektrik akımlarının kesilmesi” soruşturması kapsamında tutuklandığı ifade edildi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, söz konusu kamera kayıtlarını görmediğini, çalışanın hangi suça ilişkin tutuklandığını bilmediğini ifade ederek, “Sadece aracıyla oradan geçmişse bile tutuklamış olabilirler” dedi.

Cesurer, eylemlilik sürecine başladıkları ilk günden itibaren çalışanları, bu tip olayların yaşanmaması adına uyardıklarını da vurguladı.