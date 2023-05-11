“Polislere silah çekip ateş etti”

Polisten yapılan açıklamaya göre olay, Çarşamba gün Doğanköy’de meydana geldi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, 67 yaşındaki B.T. isimli zanlının, ruhsatsız silahı önce polislere doğrulttuğu, ardından da etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada tetiği çekip polisleri vurmaya çalıştığı ifade edildi.

Tabancanın ateşlenmemesi üzerine, B.T.’nin makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği ifade edilen polis açıklamasında, zanlının tasarrufundaki tabanca, tabancaya ait şarjör ve şarjör içerisinde bulunan 9 adet canlı merminin emare olarak alındığı belirtildi.

Operasyon kapsamında zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin, yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain, yaklaşık 506 gram ağırlığında hintkeneviri türü maddeler ile üzerinde madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, içerisinde madde kalıntısı olan bir adet öğütücü, 23 adet canlı mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 25 bin 285 TL, 250 ABD Doları, 360 Sterlin ve 325 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığı bildirildi.

Polis, B.T. isimli zanlı ile birlikte, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 41 yaşındaki M.A.Ö. ve 41 yaşındaki L.Ö.’nün tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.