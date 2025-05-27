“Polisin hukuka aykırı uygulamaları güveni sarsıyor”

CTP Milletvekili Ongun Talat, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada polisin hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle ciddi bir sistem sorunu yaşandığını belirtti.

Talat, “Bu memlekette yaşayan herkes ilk başta polis örgütüne güvenmek ister. En temel kaygılarımızdan biri güvenlik kaygısıdır.” dedi.

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı’nın 20 Mayıs’ta yayımladığı rapora dikkat çeken Talat, 3-10 Mayıs tarihleri arasında polis örgütünün her 48 saatte bir ifade özgürlüğü ihlali gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret günü, eylem yapmak isteyen bir grubun toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğini, hukuka aykırı müdahale yapıldığını ve ilgili eylemcilere dava okunduğunu ifade etti.

Talat, benzer bir durumun 2011 yılında da yaşandığını, o dönemde eylemcilerin polis dayağına maruz kaldığını, ceza davasında eylemcilerin beraat ettiğini ve açılan tazminat davasında ise polis örgütünün tazminat ödemeye mahkum edildiğini hatırlattı.

Bekirpaşa Lisesi’nde haber yapmak için giden gazetecilere “mülke tecavüz” davası açıldığını ve basın özgürlüğüne yönelik büyük bir saldırı yaşandığını belirten Talat, protesto için giden avukata da müdahale edildiğini kaydetti. Geçtiğimiz hafta Lefkoşa’da eylem yapmak isteyen Erenköy Lisesi öğrencilerinin otobüslerinin durdurulduğunu ve eylem alanına ulaşmalarının engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Talat, “Doğru düzgün işini yapan polis memurlarıyla çürük elmalar ayrılmalıdır. Aksi halde bu toplumun adalet duygusu yıpranacak, geleceğe güveni kalmayacaktır.” dedi.