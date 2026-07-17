Polisi görünce kaçmaya çalıştı

Uyuşturucu sattıkları yönündeki ihbar üzerine düzenlenen operasyonda ekipleri gören M.S.B. kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. Evde yapılan aramada 16 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ele geçirilirken, 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Lefkoşa'da meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan 3 zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı. Polis, 16 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik Şube tarafından alınan bilgide Lefkoşa’da yaşayan zanlıların uyuşturucu tasarruf edip, sattıklarına dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, aynı gün söz konusu adrese gidildiğini, ekipleri gören zanlı M.S.B.’nin kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti.

Polis, evde yapılan aramada M.S.B.’nin yatak odasında 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin ele geçirildiğini aktardı. Polis, üç zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, M.S.B.’nin üzerinde yapılan aramada ise 100 dolar, 80 euro ve 30 sterlin bulduklarını söyledi. Polis, söz konusu zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz’da Gönyeli’de bir şahıstan 10 bin TL’ye aldığını söylediğini açıkladı.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, muhafazasının sağlandığı naylon parçasının ise PGM Parmak İzleri Şubesi’ne gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Polis; aranan şahıs, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, soruşturma amaçlı zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.