“16 yıl sonra gerçekleşecek ziyaret önemli bir fırsattır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ay sonunda Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaretin yeni sürecin en önemli aşamalarından biri olacağını belirtti.

Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ve Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nın sona ermesiyle birlikte, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yeni bir girişim beklediklerini ifade eden Çeler, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’in yürüttüğü çalışmaların Guterres’in ziyaretiyle daha da önem kazanacağını söyledi.

Bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 16 yıl aradan sonra Kıbrıs’ı ziyaret edecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çeler, Antonio Guterres’in göreve geldiği ilk günden itibaren Kıbrıs sorununa özel önem verdiğini ve çözüm yönünde ciddi çaba ortaya koyduğunu ifade etti.

Çeler, görev süresi sona ermeden bu birikimin somut ilerlemelere dönüşmesinin ortak beklenti olduğunu kaydetti.

“1960 anlaşmalarından doğan haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz”

TDP açısından Kıbrıs sorununun temelinde, Kıbrıslı Türklerin 1960 anlaşmalarından doğan haklarına sahip çıkma mücadelesinin bulunduğunu vurgulayan Çeler, ne Kıbrıs Rum siyasi elitlerinin tek taraflı yaklaşımlarına ne de çözümsüzlükten beslenen kesimlerin bu hakları ortadan kaldırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Yeni süreçler başladığında kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlerin ve korku siyasetiyle çözüm iradesini zayıflatmaya çalışan anlayışların geçmişte olduğu gibi bugün de karşılarında TDP’yi bulacağını belirten Çeler, halkın da bu girişimlere prim vermeyeceğini ifade etti.

“TDP çözüm iradesinin yanında durmaya devam edecek”

Cumhurbaşkanı’nın siyasi partilerle düzenli istişare toplantıları gerçekleştirdiğini belirten Çeler, bu süreçte TDP’nin de görüş ve önerilerini paylaşmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Çeler, halktan yetki almayan kişi ve çevrelerin yeni süreci hedef alan söylemlerine karşı en güçlü duruşu sergileyen partilerden birinin TDP olduğunu belirterek, çözüm iradesini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

“Güven artırıcı önlemler daha fazla ertelenmemeli”

Bölgedeki gelişmelerin statükonun taşıdığı riskleri bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Çeler, Kıbrıslı Türklerin güvenliğini, refahını ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını güvence altına alacak kalıcı bir çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Çeler, iki liderin üzerinde uzlaştığı güven artırıcı önlemlerin de vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası toplumun sürece katkı sunmasının önemli olduğunu, ancak çözüm sürecine zarar verecek adımlardan da kaçınılması gerektiğini vurguladı. TDP’nin tüm iç ve dış paydaşlarla istişare içinde süreci yakından takip etmeyi ve yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğini kaydetti.