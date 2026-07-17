“Antonio Guterres Holguin eliyle yürütülen çabayı bizzat devralıyor”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in göreve gelişinden bu yana 27-29 Temmuz’da Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret edecek olması güneydeki gazetelerin bugünkü sayılarında manşette yer buldu.

Politis manşet haberine, “Antonio Guterres’ten Israr İşareti… Kıbrıs Sorununu Bırakmıyor, Çifte hedefle ve Beşli Konferans Planıyla Geliyor” başlığını attı.

Guterres’in eylül ayında gerçekleştirilecek “Kritik ve sonuç odaklı” gayriresmi genişletilmiş görüşmenin içeriğinin belirlenmesini hedeflediğini yazan gazeteye göre, diplomatik kaynaklar Guterres’in “Ziyaretin, son dönemde Türk tarafıyla yaptığı temaslarla bağlantılı olduğunu” değerlendiriyor.

Gazete, Guterres’in Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’le ayrı ayrı ve ortak görüşmeler ile sivil toplumla yapacağı diğer görüşmeler aracılığıyla “Gerçek esneklik olanaklarını saptamaya çalışacağını” aktardı. Habere göre Guterres, temaslarında Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görevi aracılığıyla barış sürecinin ileri götürülmesi çabaları ve Ada’daki istikrarı destekleme üzerine odaklanacak. Aynı dönemde Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin de Ada’da olacak.

Gazeteye göre, Guterres 28 Temmuz’da, Kıbrıslı Türk lider Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı’nda, Kıbrıslı Ruım lider Hristodulidis ile ise Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı'nda görüşecek. Guterres, aynı gün iki tarafın müzakerecileriyle, iki toplumlu teknik komiteler ve sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunacak.

Kıbrıs’taki özel temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi’nin ara bölgedeki konutunda 29 Temmuz’da ise Guterres-Erhürman-Hristodulidis ortak görüşmesi gerçekleştirilecek. Görüşmenin ardından “Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli açıklamalar" yapılması beklenen ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

Guterres’in ziyaretinin iki hedefi olduğunu belirten gazeteye göre, ilk hedef, “Eylül ayında Kıbrıs sorunuyla ilgili olası bir beşli konferansın (gayriresmi genişletilmiş görüşme) içeriğini belirlemek için Kıbrıs’taki liderlerle üst düzey temaslarda bulunmak.”

Gazeteye göre, Guterres, “Geçmişteki gibi verimsiz görüşmelerden kaçarak, beşli konferansın sonuç odaklı olacağını güvence altına almak istiyor.” Guterres, iki liderle yapacağı üst düzey temaslarda, müzakereleri yeniden başlatma çabaları sonuç verirse, Kıbrıs sorununda izlenecek bütün sürecin takvimlerinin belirlenmesini isteyecek. Guterres’in Ada’da yapacağı temasların ikinci hedefi ise, iki taraftın sivil toplum örgütlerini, Kıbrıs sürecine aktif katılmaya teşvik etmek.

Gazete, diplomatik kaynakların Antonio Guterres’in Suriye, Ürdün ve Kıbrıs’a yapacağı ziyaret turunun Orta Doğu bölgesindeki güvenlik düzeyine bağlı olacağına işaret ettiğini yazdı.

Habere göre, İran cephesinde müdahil tarafların karşılıklı saldırıları ile ciddi bir tırmanma olması halinde Genel Sekreter, bölge turunu iptal edebilir.

Guterres’in, yaz bitmeden yeni bir gayriresmi genişletilmiş görüşme yapılması olanağı görülmeyen bir zamansal konjonktürde gerçekleştireceği bu ziyaretin ilgi çekici nitelik kazandığına işaret edilen habere göre, diplomatik kaynaklar, Ada’yı ziyarete karar vermesinin, Guterres’in son dönemlerde Türk tarafıyla, özellikle de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı ve BM çevrelerinin “Çabayı terk etmeyi haklı göstermeyecek bazı işretler saptadığı” temaslarla bağlantılı görüyor.

Gazete, Guterres’in Ada’ya yapacağı ziyaretin bütün müdahil çevrelere, çabaya bağlı olduğu mesajı vereceği, özlü müzakere sürecinin yeniden başlamasına olanak tanıyacak şartlar oluşana kadar hareketliliği korumayı tercih ettiği mesajını vereceğini yazdı.

“Guterres’in ilk ve 2010’dan bu yana bir BM Genel Sekreteri’nin ilk ziyareti”

Alithia “Guterres Kıbrıs Sorununda Çıtayı Yükseltiyor… Genel Sekreter İnisiyatifi Bizzat Alıyor ve 27 Temmuz’da Ada’ya Geliyor” başlıklı manşet haberinde bunun, Guterres’in BM Genel Sekreterliği görevini devralmasından bu yana Ada’ya yapacağı ilk ziyaret ve 2010’daki Ban Ki Moon ziyaretinden bu yana gerçekleşecek ilk BM Genel Sekreteri ziyareti olacağına dikkat çekti.

Gazete Guterres’in, bugüne kadar Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin aracılığıyla yürüttüğü çabayı bizzat devralarak doğrudan müdahil olmasının siyasi mesajı da verdiğine dikkat çekti. “BM’nin, Holguin’in hareketliliğinin yarattığı dinamik yok olmadan mevcut momentumun değerlendirilmesini istediğini” yazdı.

Gazete Guterres’in gerçekleştireceği ziyaretin, Siyasi ve Barış konularından sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosmary DiCarlo ve barış operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Laxroix’in Ada’da olacağı zamana denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirtti.

BM’deki bu hareketliliğin paralelinde AB’nin de aktif rol oynamaya çalıştığını belirten gazete, Rafaele Fito’nun Avrupa Komisyonu temsilcisi olarak atanmasının “BM ile Brüksel’in TC-AB ilişkilerini Kıbrıs sorunundaki ilerlemeye bağlama çabasındaki koordineli çabaladığı görüntüsünü güçlendiren bir unsur olduğunu” yazdı.

Kıbrıs’ın güneyinde , BM ile AB’nin uzun süredir ilk kez birbirine paralel hareket ettiği ancak bunun, henüz anlaşma konusunda siyasi ön şartların şekillendiği anlamına gelmediği kanaati bulunduğu belirtildi.

Gazete son haftalardaki hareketliliğin, olası fikirler ya da yeni bir çabanın parametreleri konusunda basına sızan bilgiler ile bağlantılı olduğunu savunarak, Independent gazetesinin haberini hatırlattı, ancak masada resmi bir plan olduğunu ne BM’nin ne de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğruladığını belirtti.

Fileleftheros manşet haberine, “Guterres’in Son Hareketleri… 27-29 Temmuz’da Bütün Grubuyla Geliyor… BM Genel Sekreteri İnisiyatifinin İlerlemesi İçin Çabalıyor… İki Liderle Önce Ayrı Ayrı Sonra Ortak Görüşme” başlık ve spotlarını attı ve “2017’den beri devam eden çıkmazı kaldırmak umuduyla bazı son hareketlerde bulunmaya karar verdiği” yorumunu yaptı.

Gazeteye göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hükümet kaynakları Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in Brüksel temaslarının birkaç gün ötelendiğini, bu nedenle önümüzdeki hafta Ada’ya gelmesinin mümkün görülmediğini ancak Guterres’in ziyaretinde Holguin’in de Ada’da olacağına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Gazete Genel Sekreter Guterres’in ziyaretinin, Ada’ya yapılacak Kıbrıs sorunuyla ilgili tek ziyaret olmayacağını, hemen ardından Fafaele Fitto’nun da hem bölgeyi hem de Ada’yı ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti.

Haravgi de manşetine “Guterres Kıbrıs Sorununu Ele Alıyor… Müzakereleri Yeniden Başlatma ve Yeni Gayriresmi Genişletilmiş Toplantı Hedefiyle Kıbrıs’ta Üç Gün Kritik Temaslar” başlığını attı.