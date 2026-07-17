Damianos: GSI projesi Lübnan bağlantısından daha ileri aşamada

Güneyde Enerji Bakanı Mihalis Damianos, elektrik enerjisi bakımından izole edilmiş bir ülke olması nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ne kadar çok bağlantısı olursa o kadar iyi olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Damianos, dün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti -İsrail-Yunanistan arasında elektrik bağlantısı sağlayacak projenin (Great Sea Interconnector-GSI), Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan arasında yapılan anlaşmadan daha ileri aşamada olduğunu kaydetti.

Habere göre Damianos, Lübnan ile yapılan anlaşmanın, Avrupa projesi olmamasından dolayı farklı finansmana sahip olduğunu belirtirken, elektrik bağlantılarının Kıbrıs Cumhuriyeti için çok önemli olduğunu ve ülkeye güvence sağladığını söyledi.

Damianos, Kıbrıs ile Lübnan arasında yapılması öngörülen elektrik bağlantısının, ön çalışmadan çıkacak olumlu veya olumsuz sonuçlara bağlı olarak, ileri safhada daha kapsamlı bir çalışmaya tabi tutulacağını ve bu çalışmada da, projenin sağlayacağı faydaların inceleneceğini anlattı.

Projeyle ilgili takvim olup olmadığı konusundaki bir soru üzerine ise Damianos, henüz bu konuda kesin bir bilgi olmadığını ve zamanlamanın Dünya Bankası’na bağlı olduğunu kaydetti.

Habere göre Damianos, Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE’nin, GSI projesiyle ilgili Avrupa Yatırım Bankası’na başvuruda bulunduğunu ve yıl sonuna kadar güncellenmiş bilgilerin ellerinde olacağını belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Damianos’un bu açıklamayı, Lübnan Enerji Bakanı Joseph Al-Saddi ile görüşmesinin ardından yaptığını yazdı.

Haberde, iki bakanın, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan arasında yapılması planlanan elektrik bağlantısı ile ilgili fizibilite çalışması yapılması konusunda anlaştıkları ifade edildi.