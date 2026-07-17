BM: “Guterres barış çabalarının ilerletilmesi amacıyla geliyor”

Birleşmiş Milletler, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin; ‘barış çabalarının ilerletilmesi’ amacıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Guterres’in 27-29 Temmuz tarihlerinde adaya yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter'in ‘Kıbrıs meselesine yönelik sergilediği güçlü kararlılığın’ altını çizdi.

Reuters’ın haberine göre, Guterres’in adada bulunduğu süre içerisinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerle bir araya geleceğini hatırlatan Dujarric, “Genel Sekreter, liderlerin yanı sıra diğer paydaşlarla da bir araya gelecek; BM'nin sahadaki barış gücü misyonu UNFICYP'in çalışmaları da dahil olmak üzere barış sürecini ilerletmeye ve adadaki istikrarı desteklemeye yönelik çabaları ele alacak” diye konuştu.