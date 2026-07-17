Dinozor tutkunu 9 yaşındaki çocuk, Guinness’e göre en genç müze küratörü oldu

Illinois’in Cambridge kentinden Anderson Taylor, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en genç müze küratörü olarak resmen tanındı.

ABD’nin Illinois eyaletindeki Cambridge kasabasından, dinozor tutkunu bu okul öğrencisi, henüz dokuz yaş ve 340 günlükken, 10 Ağustos 2024’te Cambridge Doğa Tarihi Müzesi’ni açarak müzenin hem tek sahibi hem de küratörü oldu.

Müzede fosiller, mineraller, eserler, doğal örnekler ve eğitici sergiler yer alıyor.

Anderson, Guinness World Records’a “İskoçya’ya gittiğimde Staffin Dinozor Müzesi’ni gezdim ve bu müzeyi kurmam için bana ilham veren de o oldu. Hayatım boyunca dinozorlara ve fosillere ilgi duydum.” dedi.

Şöyle devam etti: “Önce bir bina buldum; kasaba ofisinde burada sayısız konuşma yaptıktan sonra. [Burası] eskiden itfaiye binasıydı, köy konağıydı ve şimdi müze. Sonrasında sergilenmek üzere bana eserler, vitriner verdiler ve yaklaşık bir ay kadar sonra da fon sağlamaya başladık.”

Şu an 11 yaşında olan Anderson, müzenin bulunduğu binayı satın alabilmek için bir bağış kampanyasına öncülük ediyor. Şimdiden 20 bin dolar topladı.

Ayrıca, büyüdüğünde dinozor ve fosil sevgisini bir adım öteye taşıyıp paleontolog olmak istediğini söylüyor. Şimdilikse Guinness Dünya Rekoru kırmış biri olmakla “yetinmek” zorunda.

(EuroNews-DER/TUĞ)