Muhaceret affından yararlanmak isterken tespit edildi

Kıbrıs’ın kuzeyinde “izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklanan B.M.B.S. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hülya Debreli olguları aktardı. Polis, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:30'da Gönyeli Polis Karakolu’na giden zanlının muhaceret affından yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren toplam 594 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapılacağını, adada başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını ifade ederek, 1 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.