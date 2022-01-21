“Polisi darp etti, kaçtı”

Yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçmek için gizli ittifak yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi suçüstü tutuklandı. Polis, zanlılardan biri tutuklu bulunduğu sırada Polisi kolundan ısırıp iterek darp edip olay yerinden firar ettiğini açıkladı.

Tutuklanan diğer zanlılar ise mahkeme huzuruna çıkarılarak soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak, olguları aktardı. Polis, zanlı F.B’nin, diğer yabancı uyruklu 6 zanlı ile Ağır Bir Cürüm İşlemek “Kastı İle Gizli İttifak, Polisi Darp ve Yasal Tutukluluktan Firar” suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 20 Ocak tarihinde saat 21.30 raddelerinde Akıncılar-Lefkoşa’da Tabahana diye bilinen bölgede bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde F.B’nin kullanımında bulunan araçta yapılan kontrolde aynı araçta yolcu olarak bulunan, yaşları 19 ila 45 arasında değişen, 5’i erkek, biri kadın 6 kişi ile güneye geçmeleri konusunda ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini ve adı edilenlerin suçüstü gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, bir zanlının suçüstü gereği tutuklu bulunduğu sırada görevli bir polis memurunu kolundan ısırıp iterek darp ettikten sonra yasal tutukluluktan firar ettiğini söyledi. Zanlıların ülkede bulunmalarıyla ilgili yasal statülerinin araştırılması gerektiğini ifade eden Polis, diğer zanlılardan ifade alınacağını anlattı. Zanlıların serbest kalması durumunda yasal olmayan yollardan kuzeyden kaçma ihtimali olduğunu kaydeden Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.