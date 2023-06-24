“Polise tabanca doğrultu, evinden birçok canlı mermi ve uyuşturucu çıktı”

Esentepe’de evindeyken ateşli silah ile aniden ateş eden, yapılan ihbarla birlikte polisin düzenlediği operasyonda da polis memuruna tabanca doğrultarak ilgili polisi tehdit eden, sonrasında da söz konusu evde yapılan aramada, şarjör, canlı mermi ve uyuşturucu tespit edilen zanlı M.G. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan Polis Memuru Mustafa Çelik, zanlı M.G.’nin 23-24 Haziran 2023 tarihleri 21.30-04.15 saatleri arasında Esentepe’de, evinde ateşli silah ile ateş açtığı yönünde alındığını ve polis ekiplerinin olay yerine gittiğini söyledi.

“Kanunsuz olarak taşıdığı tabancayla polisi tehdit etti”

Çelik, zanlının evin terasında tespit edildiğini, görevli polis tarafından kendisinden izahat istendiği bir esnada, zanlının kanunsuz olarak taşıdığı, 9 mm çapındaki tabancayı çıkararak, görevli polise doğrultup, ilgili polisi tehdit ettiğini ve evine girdiğini belirtti. Çelik, olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasıyla birlikte, olay yerine gelen Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve PGM Özel Harekat Müdürlüğü polis ekipleri ile birlikte yapılan operasyon neticesinde, zanlı M.G., evinin salon kısmında tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini anlattı.

Polis mahkemedeki beyanında, zanlının etkisiz hale getirilmesiyle birlikte ev içerisinde yapılan aramada, yatak üzerinde 1 adet şarjörün içinde 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunan, olayda kullanılan söz konusu tabanca, salonda cam kavanozda 7 adet, zemin üzerinde bir adet 9 mm çapında canlı mermi, ikametgahın girişindeki terasta 1 adet, salon kısmında toplam 9 adet 9 mm çapındaki boş kovanlar ile toplam 5 adet deforme olmuş halde mermi çekirdeği bulunduğunu aktardı.

“Uyuşturucu da bulundu”

Polis ayrıca evde yapılan aramada söz konusu evin salon kısmında iki adet cam kavanozda toplam 5.5 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve ikametgahın merdiven boşluğunda boyları 5 cm ile 115 cm arasında olup, saksı ve plastik bardaklarda yetiştirilmekte olan toplam 10 kök hint keneviri bitkilerinin de bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis ayrıca ikametgah içerisinde yapılan incelemede ikametgahın salon kısmında koltuklar ile duvarlarda zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak tasarruf ettiği tabanca ile ateş etmesi neticesinde oluşan toplam 12 adet mermi deliği olduğunun da tespit edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Polis meselenin ciddi mesele olduğunu zanlının yapmış olduğu izahatların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün polis te tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.