Polis: “Suç ortakları olabilir”

Akdeniz köyünde bir mandıradaki tır dorsesindeki hayvan yemlerinin içerisinde 3 adet silah ve 126 adet canlı mermi bulunan F.A, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Silahlar balistik incelemeye gönderilirken, polis söz konusu silahların kime getirildiğinin araştırıldığını belirtti.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis memuru, 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Akdeniz köyünde bir mandırada park halinde bulunan TM 249 plakalı tırda yapılan aramada dorse kısmında hayvan yemlerinin içerisinde bir adet 7.65 mm Glock marka, 2 adet 9 mm Answer marka toplam 3 adet silah ve 126 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.

Polis, tır sürücüsü olan zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti, zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydetti.

“Karakoldayken sürekli 4 numara tarafından arandı”

Bulunan silahların Balistik İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydeden polis, zanlının tutuklandıktan sonra karakolda sorgulandığı süre zarfında 4 numaranın sürekli olarak whatsaptan kendisini arandığını belirtti.

Polis, zanlıyı sürekli arayan 4 numaradan bir tanesinin Kıbrıs hattına ait olduğunu açıkladı.

“Suç ortakları olabilir”

Zanlının başka suç ortaklarının olabileceğini, silahları kime getirdiğinin araştırıldığını belirten polis, serbest kalması halinde soruşturmayı olumsuz yönde etkileyebileceğini dile getirdi.

Polis memuru, balistik inceleme sonuçlarının beklendiğini, cep telefonu dökümlerinin alınarak inceleneceğini ifade ederek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı hakkında 3 gün daha tutukluluk kararı alındı.