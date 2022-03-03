Polis: “Sahte Maliye Makbuzu kullandı”

Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temin Etmeye Teşebbüs Suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ş.C.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlı Ş.C.Y.’nin sahte Maliye Makbuzu formunu kullandığını belirtti.

Mahkemede yaşananları anlatan polis memuru Ali Gencer, zanlı Ş.C.Y.’nin Sahte Belge Düzenleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temin Etmeye Teşebbüs Suçlarıyla yargılandığını belirtti.

14 Şubat 2022 tarihinde, Girne'de sakin Ş.C.Y.’nin daha önceden bilgisayar ortamında gerçeğe aykırı bir şekilde sahte olarak düzenlemiş olduğu Maliye Makbuzu formunu cep telefonundan Gönyeli'de sakin M. S.'na (K-20) gönderdiğini ifade eden Polis, makbuzu tedavüle sürdükten sonra konu şahsın erkek arkadaşı olan M.Ş.’dan (E-20) bin 823 TL para talep ederek, sahtekârlıkla para temin etmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 2 Mart 2022 tarihinde geldiğini ve tutuklanan zanlının, arasında husumet olan M.Ş’den intikam almak için bu yola başvurduğu izahatında bulunduğunu belirtti, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.