Polis: “Sahte evrak hazırlayıp, Whatsapp uygulamasından gönderdi”

Lefkoşa’da sahte evrak hazırlayıp Suriye uyruklu iki kişiyi ülkeye giriş yaptırmaya çalışmakla suçlanan A.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli ifade veren polis memuru Ozan Kuçak, zanlı A.A’nın Temmuz ayı içerisinde “Sahte Evrak Düzenleme Tedavüle Sürme” suçlarını işlediğini söyledi. Polis, 21.07.21 tarihinde, Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen Suriye uyruklu 58 yaşındaki M.A (E) ve eşi 53 yaşındaki G.K.T (K), görevli muhaceret memuruna sundukları Dışişleri Bakanlığı imzalı belgenin sahte olabileceği şüphesi ile emare olarak alındığını belirtti. Polis, söz konusu kişiye yapılan soruşturmada belgeyi bir otelde görevli A.A’nın kendilerine Whatsapp uygulaması üzerinden gönderildiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis: “Whatsapp uygulamasından gönderdi”

Polis, sanığın 06.10.2021 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan iki adet cep telefonu ve ofisinde kullandığı masa üstü bilgisayarın incelenmesi için emare olarak alındığını söyledi. Polis, aynı gün mahkemeden alınan arama emri gereği evinde yapılan aramada tahkikata yardımcı olacak bir emare tespit edilemediğini belirtti. Polis, sanığın gönüllü ifade vererek gazinoya gelen müşterisine Word sayfasından Dış İşleri Bakanlığı’na ait belge üzerinde değişiklik yaparak gazinoya gelecek müşterinin adaya giriş yapabilmesi içi Whatsapp uygulamasından gönderdiğini söylediğini anlattı.

Teminata bağlandı

Polis, bu aşamada zanlının tahkikata etki edecek kısmının tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.