Polis: Sahte Euro banknotlara dikkat!

Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna saat 15:00 sıralarında, müşteri olarak giden A.E.A.(E-25)’nın, tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğunu bildiği 941341 seri numaralı, 13 adet 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1300 Euro sahte parayı, Türk Lirasına çevirmek maksadıyla veznede görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Polisten sahte “100’lük Euro” uyarısı

Polis, Girne’de 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1,300 Euro sahte paranın tedavüle sürüldüğünü, söz konusu sahta paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

PGM-Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ağustos Salı günü, Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden bir şahıs tarafından, 13 adet 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1,300 Euro sahte paranın tedavüle sürüldüğü tespit edildiğini belirterek, tedavüle sürülen sahte 100’lük Euroların seri numarasının “941341” olduğunu bildirdi.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan “100’lük Euro” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların “çok dikkatli” olmaları uyarısında bulundu.

Vatandaşlara şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısı da yapıldı.