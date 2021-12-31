Polis: “Şahsın çalışma izni yoktu”

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Meles Haileu, olayıyla ilgili tutuklanan G.H. (E-40) mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, 30.12.2021 tarihinde saat 10.40 raddelerinde Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde 40 yaşındaki G.H’nin (E) gerekli emniyet tedbirlerini almadan reklam panosu üzerine projektör aydınlatma montesi yapmak için çalışma izinsiz olarak yanında çalıştırmakta olduğu 28 yaşındaki Meles Haileu’yı (E) pano üzerine çıkarttığını belirtti.

Polis, Meles Haileu’nun elinde tutmakta olduğu 3 metre uzunluğundaki profili pano üzerinden geçmekte olan elektrik tellerine temas ettirmesi sonucu akıma kapıldığını söyledi.

Polis, Meles Haileu’nun kaldırılmış olduğu hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, Meles Haileu’nun otopsi maksatları bakımından morga kaldırıldığını ve olay mahallinde bulunan profilin emare olarak alınıp G.H.’yi derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tahkikatın çok yönlü devam ettiğini söyleyip, üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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