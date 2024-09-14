Polis: “Paşaköy’de ölü bulunan köpek ile ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır”

Polis, Paşaköy’de ölü bulunan köpeğin şüpheli ölümü ile ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “13.09.2024 tarihinde, Paşaköy’de ağıllar bölgesinde, başıboş bir köpeğin ölü olarak bulunduğu polise bildirilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir” denildi.