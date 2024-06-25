“Polis olduğunu söyleyip bin Sterlin ve bin Dolar aldı”

Polis olduğunu söyleyerek, 2 ayrı döviz bürosunun çalışanlarını kandırarak, bin dolar ve bin sterlin alan E.K. isimli zanlı "Sahtekarlıkla para temini” ve “Polis olmadığı halde kendisini polis olarak tanıtma" suçlarından tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, Pazartesi günü saat 17.40’da Gönyeli'de faaliyet gösteren bir döviz bürosu önünde, polis olmadığı halde kendisini polis olarak tanıtıp, E.A.’dan bin ABD doları alarak sahtekarlıkla para temin ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün saat 18.00 raddelerinde Gönyeli'de faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, kasiyer olarak çalışan Ö.N.'dan bin sterlin nakit para isteyip karşılığı olan parayı arabadan getireceğini söyledikten sonra parayı alıp konu yerden ayrıldığını anlattı.

Polis, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada bin dolar ve 930 sterlin paranın bulunarak, emare alındığını söyledi. İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.