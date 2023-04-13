Polis, olay anına dair video kaydına ulaştı…

Kuaför olarak işlettiği dükkana gelen çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle N.T tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis, zanlı N.T’nin “Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, kuaför olarak çalışan zanlının Çarşamba gün çalıştığı dükkana müşteri olarak gelen 13 yaşındaki C.A.’nın saçlarını yıkadığı sırada cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Küçük kızın, sosyal hizmetler görevlisi eşliğinde ifade verdiğini söyleyen polis, küçük kızın olay esnasına ait çektiği kısa süreli video kaydının teslim alındığını da belirtti.

Polis, meselenin çok yeni olup ciddiyetine dikkat çekerek, çocukta ciddi bir olumsuz etki yarattığını söyledi.

Olayın meydana geldiği alanda kamera görüntüsü bulunmadığını ve soruşturmayı derinleştirerek bölgede kamera görüntüsü, işletme kayıtları ve olayı gören görgü tanıklarının olup olmadığı konusunda titizlik içeren bir ek soruşturma başlatıldığını söyleyen polis, zanlının serbest kalmasının süreci olumsuz etkileyeceğini belirterek, 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.