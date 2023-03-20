Polis: Nijerya’ya gidemediği için sinirlendi, kafeteryanın kapısını hasara uğrattı

Nijerya’ya gidemediği gerekçesiyle sinirlenen ardından da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Break Point isimli kafeteryanın elektronik açılır kapısını hasara uğrattığı gerekçesiyle J.A.O, tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis memuru İsmail Uğurlu, olayla ilgili mahkemede bilgi verdi.

Polis, zanlı J.A.O’nun 18 Mart tarihinde 01:00 raddelerinde Nijerya’ya gidemediği için sinirlendiği gerekçesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Break Point isimli Kafeteryanın elektronik açılır kapının tek bölümünü ayağı ile kasten ve kanunsuz olarak defalarca vurup kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının daha sonra üniversiteye ait laboratuvarların olduğu binaya koşarak ST Binası’ndaki elektronik açılır kapanır kapının her iki bölümüne kasten ve kanunsuz olarak yumruk vurup kasti hasara uğrattığı esnada tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.