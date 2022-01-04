Polis: “Merkez Bankası’na ait parayla evi için kısmi ödeme yaptı”

Şirket müdürü olarak çalıştığı bir iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı A.K.H tutukluluk talebiyle yargılandı, hücrelerdeki bir tutuklunun pozitif çıkması nedeniyle temaslı olan zanlının tutukluluk talebi gıyabında yapıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Öjen Açıkada, zanlının 2017-2019 yılları arasında Lefkoşa'da, şirket müdürü olarak hizmetinde olduğu Tane İlaç Enterprises LTD isimli işyerinde, eczanelerden toplanan ilaç satışından yapılan hesaplamalara karşılık ödenen 650 bin TL'yi tasarrufuna aldığını söyledi. Polis, zanlının yine Devlet Ecza Deposuna tedarik ettikleri ilaçlara müteakip Maliye Bakanlığı tarafından ödenen Merkez Bankası’na ait 1 milyon 50 bin 908 TL’lik çeki de sirkat edip ikamet ettiği eve kısmi ödeme yaptığını anlattı. Polis, zanlının 3 Ocak tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını da söyledi. Zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın devam ettiğini, zanlının gönüllü ifade verdiğini aktaran polis, bu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılmasını gerektiğini belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikatımın salimen yürütülmesine engel teşkil edeceğinden zanlının poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.